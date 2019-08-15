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Johnsen iddiası

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor

SPOR 15.08.2019, 20:04 15.08.2019, 20:06 Enes Subaşı
Johnsen iddiası
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SEZONA güçlü bir kadro ile başlamak isteyen ve yedek kulübesini de sağlam tutmak isteyen turuncu yeşilli takımın, Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar forması giyen Norveçli futbolcu Björn Johnsen ile ilgilendiği öne sürüldü. Kayserispor'un da talip olduğu öğrenilen Björn Johnsen, geçtiğimiz sezon ligde 22, Hollanda Kupası'nda 3, UEFA Uluslar Kupası'nda 4 ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3 maçta görev aldı. Oyuncu bu maçlarda 11 gol kaydetti.

#Alanyaspor #süper lig #Johnsen
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