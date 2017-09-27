Jelena Karleusa’dan Dusko Tosic’in deparı sonrası: ‘Dünyan en iyi savunmacısı’

BEŞİKTAŞ'IN başarılı savunma oyuncusu Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa, Leipzig maçından sonra yaptığı paylaşımla olay oldu.

Tecrübeli savunmacı 2-0 kazandıkları Leipzig maçının 88. dakikasında kendi yarı sahasının ortalarında kaptığı topla ilerledi ama rakip kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda golü bulamadı.

Metrelerce deparın ardından karşı atağı engellemek için savunmaya geri dönmek için yine depar atan Tosic’in bu hareketi tribünlerden büyük beğeni aldı.

Başarılı futbolcunun eşi de Twitter’dan yaptığı paylaşımla; “Dünyanın en iyi savunma oyuncusu Tosic. Tartışmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.