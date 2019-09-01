Jean-Kevin Augustin resmen Monaco'da!

YAZ transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Jean-Kevin Augustin'in yeni takımı bugün resmen belli oldu. Radamel Falcao'yu Galatasaray'a gönderen Monaco, Bundesliga ekibi RB Leipzig'de forma giyen 22 yaşındaki Fransız santrforu kadrosuna kattığını duyurdu.



Ligue 1 devinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada golcü oyuncunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığı belirtildi. Yetenekli futbolcu, 2017 yazında altyapısından yetiştiği Paris Saint Germain'den tam 16 milyon euroluk bonservis bedeliyle Leipzig'in yolunu tutmuştu.