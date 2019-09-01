banner516

banner470

banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Jean-Kevin Augustin resmen Monaco'da!

Fransız devi Monaco, yaz transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Jean-Kevin Augustin'i kadrosuna kattığını duyurdu. 22 yaşındaki santrfor, satın alma opsiyonuyla kiralandı

SPOR 01.09.2019, 16:15 Enes Subaşı
Jean-Kevin Augustin resmen Monaco'da!
banner404

YAZ transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Jean-Kevin Augustin'in yeni takımı bugün resmen belli oldu. Radamel Falcao'yu Galatasaray'a gönderen Monaco, Bundesliga ekibi RB Leipzig'de forma giyen 22 yaşındaki Fransız santrforu kadrosuna kattığını duyurdu.
 
Ligue 1 devinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada golcü oyuncunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığı belirtildi. Yetenekli futbolcu, 2017 yazında altyapısından yetiştiği Paris Saint Germain'den tam 16 milyon euroluk bonservis bedeliyle Leipzig'in yolunu tutmuştu.

#Jean-Kevin Augustin #Monaco
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545