Japonya'dan teşekkür

DİPLOMATİK kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Kono ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye'de teröristlerce rehin tutulan gazeteci Jumpei Yasuda'nın kurtarılması ile Türkiye'ye salimen giriş yapmasının ele alındığı görüşmede Kono, Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe de telefonda görüştü. Abe, Haziran 2015'ten bu yana Suriye'de teröristler tarafından rehin tutulan gazeteci Yasuda'nın kurtarılmasından ve dün itibariyle Türkiye'ye salimen giriş yapmasından dolayı teşekkürlerini iletmişti.