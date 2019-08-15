James Milner: "Liverpool ve İstanbul birbirine çok yakışıyor"

İSTANBUL'DA oynanan ve normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta, penaltılarla Chelsea'yi yenen Liverpool, UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Maç sonrası yayınca kuruluşa konuşan James Milner şunları söyledi:

"Gerçekten çok iyi hissediyorum, Liverpool ve İstanbul birbirine çok yakışıyor. Günün sonunda yine biz kazandık... Maç sonunda karakterimizi gösterdik. Aslında maça da fena başlamadık ama ilk yarıda birbirimize yakın duramadık. İkinci yarıda daha fazla mücadele ettik. Hava çok sıcaktı, nemliydi. Bu koşullar altında mücadele etmek kolay değildi. Mutluyum."