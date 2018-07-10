İznik'te tarih yazdık

ALANYA Belediyespor Triatlon Takımı, Bursa İznik'te bu yıl 6'ncısı yapılan Triatlon Türkiye Şampiyonası’nda Alanya’yı başarı ile temsil etti. Belediyespor Kulübü sporcuları, yüzlerce sporcunun katıldığı şampiyonada değişik kategorilerde çok sayıda ödül ile Alanya’ya döndü.
Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, "Belediyesporlu triatletler İznik’te Alanya’mızı en iyi şekilde temsil ettiler. Alanya’ya bu gururu yaşatan sporcularımızı kutluyorum" dedi.
İŞTE ELDE EDİLEN DERECELER
Minik 1 Erkek birincisi Efe Özpamuk
Minik 2 Erkek birincisi Mikail İsmet Akkız
Minik Kızlar birincisi İlkben Almila Sarıtaş
Yaş Grubu Erkek birincisi Zekeriya Yücetürk
Yaş Grubu Erkek birincisi Martin Bernhart
Yıldız Erkek ikincisi Yusuf Osman Ataç
Yaş Grubu Erkek üçüncüsü Erol Can Yaraş
Minik Kızlar dördüncüsü Havin Duman
Yıldız Erkekler beşincisi Mehmetcan Gülerdağ
Minik Kızlar altıncısı Gülce Temiz
Minik Erkekler altıncısı Güney Van Bavel