İznik'te tarih yazdık

ALANYA Belediyespor Triatlon Takımı, Bursa İznik'te bu yıl 6'ncısı yapılan Triatlon Türkiye Şampiyonası’nda Alanya’yı başarı ile temsil etti. Belediyespor Kulübü sporcuları, yüzlerce sporcunun katıldığı şampiyonada değişik kategorilerde çok sayıda ödül ile Alanya’ya döndü.

Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, "Belediyesporlu triatletler İznik’te Alanya’mızı en iyi şekilde temsil ettiler. Alanya’ya bu gururu yaşatan sporcularımızı kutluyorum" dedi.

İŞTE ELDE EDİLEN DERECELER

Minik 1 Erkek birincisi Efe Özpamuk

Minik 2 Erkek birincisi Mikail İsmet Akkız

Minik Kızlar birincisi İlkben Almila Sarıtaş

Yaş Grubu Erkek birincisi Zekeriya Yücetürk

Yaş Grubu Erkek birincisi Martin Bernhart

Yıldız Erkek ikincisi Yusuf Osman Ataç

Yaş Grubu Erkek üçüncüsü Erol Can Yaraş

Minik Kızlar dördüncüsü Havin Duman

Yıldız Erkekler beşincisi Mehmetcan Gülerdağ

Minik Kızlar altıncısı Gülce Temiz

Minik Erkekler altıncısı Güney Van Bavel



Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 11:08