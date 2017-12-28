"İzlenmesi gerekenler" listesinde Türkiye'den sadece 1 futbolcu var

GALATASARAY'IN sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Senegalli oyuncu Badou Ndiaye, Avrupa'nın gözdesi haline geldi. Haber sitelerinden Bleacher Report, Badou Ndiaye'yi 2018 yılında izlenmesi gereken futbolcular listesine alırken Dünya Kupası'nda da kendini gösterebilecek potansiyelde olduğu belirtildi.

Senegalli oyuncu için yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"HEDEF DÜNYA KUPASI VE SÜPER LİG"

"Osmanlıspor'daki iki harika sezonu, 17 golü ve Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle Galatasaray'ın 7.5 milyon euro harcama yapacağı bir oyuncu olduğuna ikna olundu. 2018 yılında, Senegal ile Dünya Kupası'nda yer almayı isteyecek ve yeni antrenörü Fatih Terim ile birlikte Süper Lig kupasını kazanmayı hedefleyecek"