İzlandalılar Türkiye'deki tokat gibi karşılama sonrası şoke oldu
İzlanda Milli Takımı'nın güvenlik şefi Vidir Reynisson, A Milli Takım'ın ülkelerinde 1,5 saat bekletilmesi ve Emre Belözoğlu'na fırça uzatılmasının aksine, "Türkiye'deki karşılama harika oldu. Antalya'da kaldığımız oteldeki personel her yönüyle dört dörtlüktü. Adeta şımartıldık." ifadelerini kullandı.
İZLANDA Milli Takımı'nın güvenlik şefi Vidir Reynisson, Türkiye'deki karşılamayla ilgili açıklama yaptı. Türkiye deplasmandaki maç için haziranda gittiği ülkeye girişte zorluklar çıkarılmış, hatta havaalanındaki bir turist nedeniyle tuvalet fırçası krizi yaşanmıştı. Türkiye'nin, daha önce yaşananlardan dolayı İzlandalılara misilleme yapmadığı ortaya çıktı. İzlanda Milli Takımı'nın güvenlik şefi Vidir Reynisson, EURO 2020 elemeleri kapsamında geldikleri Türkiye'de kendilerine yapılan karşılamadan memnun kaldıklarını açıkladı.
"TÜRKİYE'DE ADETA ŞIMARTILDIK"
Reynisson, "Buraya gelmeden önce hazırlıklıydık. Türkiye'ye son gelişimizde zaten iyi karşılanmıştık. O yüzden pek kaygılı değildik. Türkiye'deki karşılama harika oldu. Antalya'da kaldığımız oteldeki personel her yönüyle dört dörtlüktü. Adeta şımartıldık." dedi. Güvenlik şefi, şöyle devam etti: "İzlandalı futbolcuların hepsinin pasaportları tek tek kontrol edildi. Türk yetkililer bunun rutin bir kontrol olduğunu söylediler. Burada bir sorun yok çünkü sonuçta ülkelerinin güvenliğinden sorumlular. Biz de bu yüzden üzülmedik, gülümsemeyle karşıladık."Antalya'dan geçtikleri İstanbul'da kendilerini bekleyen atmosferi de yorumlayan İzlanda Milli Takımı Güvenlik Şefi, "Binlerce insanın doldurduğu tribünlerde, dünyanın en gürültülü statlarından birinde oynayacağız. Burada oynamak ve buradan üç puanla ayrılmak heyecan verici olacak." diye konuştu.
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