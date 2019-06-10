İzlanda'da skandal! Türk Milli Takımı'na büyük saygısızlık!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda lider durumda bulunan Türkiye, dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Yarın oynanacak mücadele için bu akşam İzlanda'ya giden Milli Takım, İzlanda'da skandalla karşılaştı.

Reykjavik yakınlarındaki Keflavik Havalimanı'ndan paylaşım yapan Burak Yılmaz, "6.5 saat yolculuk yaptık. 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir ve bizi almıyorlar. Saygısızlık bu! 3 saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını alıyorlar. Teker teker geçiyorlar. 6.5 saat uçtuk, 3 saat bekliyoruz. Hala gelemeyen arkadaşlarımız var" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu "İndiğimizden itibaren içeride gereksiz bir arama yapıldı. Gerildik. Bizim ülkemizin misafirperverliğine kurban olsunlar. İçeride fazladan bir arama yapıldı, bekletildik. Gerildik. Gerek yoktu." açıklamasını yaptı.

TUVALET FIRÇASI UZATILDI!

Havalimanında muhabirlere kısa bir açıklama yapan Emre, bu açıklamasını yaptığı anlarda saygısızlıkla karşılaştı. Tecrübeli futbolcu gazatecilere açıklama yaparken bir İzlanda taraftarı, milli futbolcuya tuvalet fırçası uzattı.

Ayrıca, Milli Takım oyuncularımızın bavullarının aşırı detaylı şekilde arandığı kaydedilirken pasaport kontrolünde de uzun süre bekletildiği öğrenildi.

A milliler, buradan kara yoluyla başkent Reykjavik'e geçecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, maça ev sahipliği yapacak Laugardalsvöllur Stadyumu'nda bugün basın toplantısı düzenleyecek. A milliler, basın toplantısının ardından son çalışmasını da bu statta gerçekleştirecek.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, 00:37