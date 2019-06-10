İzlanda Milli Takım Teknik Direktörü Erik Hamren: Türk milli takımına büyük saygı duyuyoruz

ERİK Hamren'in açıklamaları şöyle:

"6 puanla devam ediyoruz. Türkiye ile bu hafta 2 önemli maç oynamış olacak. Arnavutluk'u yendik. Türkiye'ye saygımız var. Bu maçtan 3 puan bekliyoruz. Umarım böyle olur. Bugün idmandan önce sakatlarımıza baktık, idmandan sonra durumlarını değerlendireceğiz. Bazı oyuncularımızın adalelerinde zorlanma var."

Havalimanında A Milli Futbol Takımımızın maruz kaldığı kötü muameleyle ilgili soruya ise Hamren, "Bu soruları o konuyla sorumlu olan insanlara sormanızı tavsiye ederim. Ben bu konu ile ilgili görevli değilim" dedi.

'Türk milli takımına büyük saygı duyuyoruz' diyerek sözlerini sürdüren Hamren, "Güçlü bir takım oluşturmuşlar. 3 maçı da kazandı bu takım. Hiç gol yememişler 8 gol atmışlar. Bu kalitedir. Heyecan verici bir maç olacak. Türkiye Arnavutluk'u yendi. Arnavutluk iyi bir takım. Sonra da Fransa'yı yendi. Bizim için iyi bir sınav olacak bu maç" ifadelerini kullandı.

Türk basın mensuplarından protesto

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren'in basın toplantısındaki Türk gazeteciler havaalanında yaşanan skandalla ilgili soru sordu. Hamren, "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Başka soru var mı?" şeklinde yanıt verince Türk medya mensuplarından başka soru yöneltilmedi.