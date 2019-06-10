İzlanda'da Emre'ye fırçayı uzatanın kimliği ortaya çıktı!

A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine fırça uzatan kişinin Corentin Siamang olduğu belirtildi.

İzlanda'da Emre'ye fırçayı uzatanın kimliği ortaya çıktı!
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SOSYAL medyada Türk kullanıcıların özellikle bulmak için çok uğraştığı kişinin kimliği sonunda ortaya çıktı. Skandala imza atan kişinin Corentin Siamang olduğu söyleniyor. Siamang, sosyal medya hesapları Twitter'da açık bir şekilde paylaşılıyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI PAYLAŞILIYOR

EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile karşılaşacak olan Milli Takımımız'ın havaalanında yaşadığı skandalda Corentin Siamang ismi başrolde yer aldı. Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan Corentin Siamang'ın facebook hesabı bulundu.

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