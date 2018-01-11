 'İyi sonuçlar almayı düşünün'

HAMZA Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanı kısa süre takip eden Bulut, daha sonra teknik heyet ve futbolcularla konuştu. Bulut, takımın ligde alt sıralardan kısa sürede kurtulacağı ve sıkıntılı günlerin aşılacağının mesajını verdi. Antalyaspor'un çok kaliteli teknik direktöre sahip olduğunu vurgulayan Bulut "Biz göreve geldik, kafanıza bir şey takmayın. Siz Antalyaspor'u yukarıya taşıyacak iyi sonuçlar almayı düşünün. Antalyaspor'u hedeflerine taşıyacak iyi bir hocamız var. Siz yalnızca sahada alacağınız iyi sonuçları düşünün. Bunun dışındaki konuları bize bırakın" dedi.
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