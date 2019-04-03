'İyi sonuç bekliyorum'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yarın deplasmanda oynayacakları Trabzonspor karşılaşması öncesinde gazetecilerle bir araya geldi

'İyi sonuç bekliyorum'
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KORKMAZ, 3 haftalık arada Trabzonspor karşılaşması hazırlıklarını yaptıklarını anlattı. Chico'nun kart cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyeceğini anlatan Korkmaz, ülkesinin milli takımıyla oynadığı maçta sakatlanan Celustka'nın sağlık durumunun maç günü belirleneceğini dile getirdi. Antalyaspor'un kazandığı maçlarda takım halinde oynadıklarını vurgulayan Korkmaz, "Farklı kaybettiğimiz maçlarda da oyun disiplininden ve takım bloğundan kopmalar olunca istediğimiz sonucu alamadık. Takım halinde oynadığımız zaman oyun olarak istediğimizi yapıyor, sonucu elde ediyoruz. Oyuncularıma bunu vurguladım. Trabzonspor maçında da bunu pekiştireceğiz. Cuma günü Trabzonspor'a karşı düşündüklerimizi ve teknik direktör olarak benim istediğimi oyuncularım sahada uyguladıkları zaman hem iyi sonuç alacağımızı, hem de iyi oynayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 21:51
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