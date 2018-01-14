 İyi ki doğdun Taha

AYTEMİZ Alanyaspor’un deneyimli orta saha oyuncusu Taha Yalçıner’e takım arkadaşları doğum günü kutlaması yaptı. Teknik heyet ve futbolcular, 31 yaşına giren Taha Yalçıner için kamp yapılan Goldcity Otel'de maç yemeği sonrası doğum günü kutlaması yaptı. Kendisi için özel olarak hazırlanan pastasının mumlarını söndüren Taha Yalçıner, alkışlar eşliğinde pastayı keserek arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. Teknik Direktör Hikmet Karaman ise oyuncusunu tebrik ederek hediye verdi.