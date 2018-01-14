 İyi ki doğdun Taha

AYTEMİZ Alanyaspor’un deneyimli orta saha oyuncusu Taha Yalçıner’e takım arkadaşları doğum günü kutlaması yaptı. Teknik heyet ve futbolcular, 31 yaşına giren Taha Yalçıner için kamp yapılan Goldcity Otel'de maç yemeği sonrası doğum günü kutlaması yaptı. Kendisi için özel olarak hazırlanan pastasının mumlarını söndüren Taha Yalçıner, alkışlar eşliğinde pastayı keserek arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. Teknik Direktör Hikmet Karaman ise oyuncusunu tebrik ederek hediye verdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.