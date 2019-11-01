'İyi bir maçtı'

MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kazanma parolasıyla sahaya çıktıklarını ifade etti. Bulut, "Oynadığımız ilk maç, kazanmamız gereken ve istediğimiz bir maçtı. Zaten o şekilde gerçekleşti. Takım iyi konsantre oldu ilk saniyeden itibaren maça ve yakaladığımız bir hayli pozisyon vardı. İlk yarıyı iyi değerlendirdik, 3-0 öne geçtik. İkinci yarıda biraz bireysel oyuna döndü. Çünkü ileride oynayan arkadaşlarımız gol atma çabasındaydı ama bireysel çabaydı. O yüzden ilk yarıda oynadığımız oyun ikinci yarıda gözükmedi. Genç arkadaşlarımızı oyuna soktuk. Onlar da biraz heyecanlıydı doğal olarak ama genel anlamda baktığımızda iyi bir maçtı" dedi.