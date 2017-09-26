Ivan Rakitic ölümden döndü! Eğer eşini dinlemese…

BARCELONA'NIN Hırvat futbolcusu Ivan Rakitic, 17 Ağustos’ta Barcelona’daki terör saldırısında ölümden döndüğünü açıkladı.

“EŞİM İSTEMEDİ”

Saldırının gerçekleştiği Las Ramblas meydanının yakınlarında olduklarını dile getiren Rakitic, “Ailemle meydanın yakınındaydık. Saldırı öncesinde oraya gitmek istedim ancak eşim kabul etmedi. Çocukların evin bahçesindeki parkta oynamasının güzel olacağını söyledi. Şükürler olsun ki dinlemişim” ifadelerini kullandı.

“3-4 DAKİKA SONRA…”

Saldırının gerçekleştiğinde eve dönüş yolunda olduklarını açıklayan Hırvat orta saha, “Eşimle konuşmamızın 3-4 dakika sonrasında saldırı gerçekleşti. Eve dönüş yolundaydık Ailem ve birçok arkadaşım nasıl olduğumuzu öğrenmek için sürekli aradılar” dedi.