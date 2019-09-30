İttifak Holding Konyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-1

SPOR Toto Süper Lig'in 6. haftasında İttifak Holding Konyaspor uzatma dakikalarında VAR'la gelen penaltı golüyle İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.



Maçın 9. dakikasında yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Shengelia topu kendi kalesine atınca konuk ekip üstünlüğü yakaladı: 0-1. Daha sonra rakip kalede büyük baskı kuran Konya temsilcisi, organize gelişen atakta 45+1'de Milosevic'in ayağından beraberlik golünü buldu: 1-1. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçildi.



VAR'la gelen penaltı



90+4'te ceza sahası içinde Bilal'le Skubic'in mücadelesinde hakem önce aut verdi. Ancak VAR uyarısı üzerine pozisyonu izlemeye giden Alper Ulusoy, Bilal'in topla elle oynadığına karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi. 90+8'de penaltı atışını kullanan Jevtovic ev sahibi ekibe altın değerinde 3 puanı getirdi.



90+11. dakikada Kayserispor'da Henrique ve Mensah kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu sonuçla Konyaspor puanını 9'a yükseltti. Kayserispor ise 3 puanda kaldı.



İLK 11'LER:



İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Bajic



İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung, Lopez, Poulain, Abdennour, Yasir, Mensah, Rienstra, Henrique, Umut, Bilal, Adebayor