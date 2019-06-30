İtalyanlar Mesut Özil’i istemedi

İTALYAN ve İngiliz basınındaki haberlere göre 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Serie A’dan Juventus, Inter ve Napoli’ye teklif edildi. Ancak bu üç ekibin de futbolcuyu geri çevirdiği belirtildi.



Rotayı Türkiye’ye kırdılar



Bu gelişmelerin ardından Arsenal cephesinin rotasını Türkiye’ye kırdığı bilgisi verildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’in oyuncuyla ilgilendikleri, İngiliz ekibinin bu takımlardan medet umduğu ifade edildi.



Maaşının bir kısmını verecekler



Kırmızı-beyazlı ekipte haftalık 350 bin sterlin kazandığı belirtilen Mesut Özil’e yeni takım bulmakta en önemli zorluğun bu yüksek maaşı olduğu ifade edildi. Futbolcunun gelecek sezon için bu Türk kulüplerinden bir tanesine gitmesi durumunda, maaşının bir kısmını Arsenal’in karşılamaya hazır olduğu belirtildi.

