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İtalyan basınından Euro 2020 yorumu: Türk Duvarı...

İtalyan basını, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) gruplarında İtalya'nın eşleştiği Türk Milli Takımı'nın genç bir ekipten kurulu olduğuna ve eleme grubunda sadece üç gol yediğine dikkati çekerek, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü ikilisinin defansta adeta duvar ördüğünü yazdı

SPOR 01.12.2019, 14:19
İtalyan basınından Euro 2020 yorumu: Türk Duvarı...
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2020 Avrupa Şampiyonası'nın dün Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan kura çekimi sonrası İtalyan basını, "Gök mavililer" olarak andıkları milli takımları açısından kuraya olumlu yaklaşırken, Türk Milli Takımı'nın İtalya'da top koşturan oyuncu sayısına işaret edildi.
 
Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, İtalya'nın eski milli oyuncu Francesco Totti'nin elinden iyi bir kura çekerek, "Ölüm grubu" olarak nitelenen Almanya, Fransa ve Portekiz'in yer aldığı F Grubu'na kıyasla Türkiye, İsviçre ve Galler'in bulunduğu A Grubu'na düştüğünü yazdı.
 
Türkiye'nin kadro itibarıyla gençleştiği belirtilirken, EURO 2020 Elemeleri'nde sadece 3 gol yediğine işaret edilerek, "Gençleşmiş Türkiye, Fransa'ya yenilmezken (1 galibiyet, 1 beraberlik), eleme grubunda Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'den oluşan 'Türk Duvarı' sayesinde sadece 3 gol yedi." ifadesi kullanıldı.
 
Gazete, Türk Milli Takımı'nın İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) top koşturan oyuncuları Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cengiz Ünder (Roma) ve Merih Demiral'dan (Juventus) "İtalyanlar" olarak bahsederken, daha önce Inter'de forma giyen ve "Veteran" olarak anılan Emre Belözoğlu'nun da İtalyan futbolunu yakından tanıdığı ifade edildi.
 
İtalya'nın Türkiye ile daha önce 10 maç yaptığına ve bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak hiç yenilmediğine dikkat çekildi.
Gazetenin haberinde, teknik direktör Şenol Güneş'in Türk Milli Takımı'nı 2002'de dünya üçüncülüğüne taşıdığı hatırlatılırken, Türkiye ile İtalya'nın 2000'deki Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştığı ve o maçı İtalya'nın 2-1 kazandığı anımsatıldı.
 
Haberde, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin, "Dengeli bir kura. Olimpiyat Stadı'nın dolmasını bekliyorum. Türkleri çok iyi tanıyorum, çok iyi bir takım." şeklindeki kura sonrası değerlendirmelerine de yer verildi.
 
Corriere dello Sport gazetesi de İtalya Milli Takımı'nın, 12 Haziran'da EURO 2020 açılışını, daha önce 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldığı ve kadrosunda Cengiz Ünder ile Hakan Çalhanoğlu'nu bulunduran genç bir kadroya sahip Türkiye ile yapacağını yazdı.
 
Gazete, ay-yıldızlıların EURO 2020 Elemeleri'nde 10 maçta kalesinde sadece 3 gol gördüğünün altını çizdi.
 
Gazetenin haberinde, "Eski Alman milli oyuncu Philipp Lahm, 3. torbadan grubumuza Türkiye'yi çekerek, bizim 12 Haziran'da Olimpiyat Stadı'nda Cristiano Ronaldo'nun hayaletini görme korkumuzu kesti attı. Bu şekilde, Cengiz Ünder ve arkadaşlarına saygılı olmakla birlikte heyecan verici bir başlangıç olacak." ifadelerine yer verildi.
 
Gazete, Türkiye'den Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, İsviçre'den Ricardo Rodriguez ve bir dönem Juventus forması giyen Stephan Lichtsteiner ile Galler'in yıldızı Aaron Ramsey'nin, İtalya Serie A'da oynayan, dolayısıyla İtalyan futbolunu bilen oyuncular olduğu belirtildi.
 
Corriere dello Sport, İtalya Milli Takımı'nın F Grubu'na kıyasla favori olduğu bir gruba düştüğünü yazdı.
 

#İtalyan basını #EURO 2020 #Türk Duvarı
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