İtalya'ya fark attık 6-2

4-15 Aralık tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen IBSA B2-B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nın 8. gününde Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geldi. Türkiye, sahadan 6-2'lik skorla galip ayrılırken, milli takıma galibiyeti getiren golleri Hamdi Aydemir (2), Oğuzhan Özçelik, İsa Akten, Mahir Kazan ve Serkan Dayangaç kaydetti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz müsabakayı Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ile birlikte tribünden takip etti.