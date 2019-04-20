İtalya Serie A şampiyonu Juventus! Üst üste 8. kez…

Geçen hafta SPAL'a yenilerek şampiyonluğunu erteleyen Juventus, sahasında Fiorentina'yı yenerek ligde üst üste 8. kez şampiyon oldu.

İtalya Serie A şampiyonu Juventus! Üst üste 8. kez…
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İTALYA Serie A’da Juventus, 33. haftada şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Fiorentina’yı konuk edence siyah-beyazlılar üst üste 8. kez şampiyon oldu. Juventus en yakında rakibi Napoli’nin önünde son 5 haftaya 17 puan farkla girmeyi garantileyerek mutlu sona ulaştı. İtalyan devi 5 büyük ligde şampiyonluğa ulaşan ilk takım oldu.

Geçen hafta SPAL karşısında yenilerek şampiyonluğunu erteleyen Torino, ekibi bu kez sahasında sürprize izin vermedi. Fiorentina’yı Alex Sandro ve Pezzella’nın (K.K) golleriyle 2-1 yenen Juventus, hafta içerisinde Ajax’a elenip Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin şokunu bir nebze de olsa atlattı. Konuk takımın tek golü 6. dakikada Milenkovic’ten geldi.

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