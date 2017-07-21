İtalya'da ' göçmen ' skandalı

İTALYA 3. Lig ekiplerinden Prato’nun yöneticileri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.La Gazzetta dello Sports’un haberine göre kulübün iki yöneticisi, Afrikalı genç futbolcuları yasa dışı yollardan ülkeye sokulması konusunda aracılık yaptı. Bu kişilerin daha sonra göçmenleri başka takımlara sattıkları iddia edildi.Yürütülen soruşturma kapsamında alt liglerdeki birçok takımın yöneticisi de şike ve yasa dışı bahis suçlamasıyla karşı karşıya.