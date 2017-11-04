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İstifa sinyali veren Aykut Kocaman, takım otobüsüne binmedi

1-1 berabere kalınan Osmanlıspor maçı sonrası istifa sinyali veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, stattan ayrılırken takım otobüsüne binmedi

İstifa sinyali veren Aykut Kocaman, takım otobüsüne binmedi

1-1 berabere kalınan Osmanlıspor maçı sonrası istifa sinyali veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, stattan ayrılırken takım otobüsüne binmedi

04 Kasım 2017 Cumartesi 22:49
İstifa sinyali veren Aykut Kocaman, takım otobüsüne binmedi
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FENERBAHÇEDE Osmanlıspor karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Asbaşkan  Ali Yıldırım'la görüşen  Aykut Kocaman, ardından basın toplantısına çıktı. Burada istifa edeceğini ima eden Kocaman, ardından takım otobüsünü beklemeden özel arabayla stattan ayrıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeIstifaAykut Kocaman
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