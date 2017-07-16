Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

'İstedik ama olmadı'

Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Hamburg forması giyen vatandaşı Emir Spahic'i kadrosunda görmek istediğini ancak görüşmenin olumsuz sonuçlandığını söyledi

'İstedik ama olmadı'

Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Hamburg forması giyen vatandaşı Emir Spahic'i kadrosunda görmek istediğini ancak görüşmenin olumsuz sonuçlandığını söyledi

16 Temmuz 2017 Pazar 23:23
'İstedik ama olmadı'
banner404

ALANYASPOR'UN Bosna Hersekli teknik direktörü Safet Susic'ten bir transfer itirafı geldi. Bosna Hersek'te yayın yapan Dnevni Avaz gazetesine konuşan tecrübeli teknik adam, Bundesliga ekiplerinden Hamburg forması giyen stoper Emir Spahic'i transfer etmek için 1 ay önce görüşme yaptıklarını ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi. Susic, "Emir çok iyi ve kaliteli bir oyuncu. Kendisi ile Bosna Hersek Milli Takımı'nda da beraber çalıştık. Onu kadromda görmeyi çok istedim. Bir ay önce görüştük ama olmadı" ifadeleri kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 16.07.2017 23:27
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Teknik DirektörüSafet SusicHamburg FormasıEmir Spahic
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Golf heyecanı sona erdi
Golf heyecanı sona erdi
BAL'da şampiyon Serik
BAL'da şampiyon Serik
Bahçeşehir yine şampiyon
Bahçeşehir yine şampiyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim