'İstedik ama olmadı'

ALANYASPOR'UN Bosna Hersekli teknik direktörü Safet Susic'ten bir transfer itirafı geldi. Bosna Hersek'te yayın yapan Dnevni Avaz gazetesine konuşan tecrübeli teknik adam, Bundesliga ekiplerinden Hamburg forması giyen stoper Emir Spahic'i transfer etmek için 1 ay önce görüşme yaptıklarını ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi. Susic, "Emir çok iyi ve kaliteli bir oyuncu. Kendisi ile Bosna Hersek Milli Takımı'nda da beraber çalıştık. Onu kadromda görmeyi çok istedim. Bir ay önce görüştük ama olmadı" ifadeleri kullandı.