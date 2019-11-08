'İstediğimizi alacağız'
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor maçında oyun istikrarını sağlamak istediklerini belirterek "Bu maçta bireysel hataların da önüne geçip kazanmak istiyoruz" dedi
SÜPER Lig'deki bir diğer Akdeniz ekibi olan Antalyaspor, bugün saat 17.30'da Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Rize yolculuğu öncesinde gazetecilere konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligde 3 haftadır mağlup olduklarını ve bireysel hataların ön plana çıktığını anlattı. Korkmaz, "Gençlerbirliği maçını saymazsak, Sivas'ta ilk yarıda üstün oynadık, ikinci yarıda bireysel hatadan golü yiyerek mağlup olduk. Beşiktaş maçında ilk yarı başka, ikinci yarı bambaşka bir oyun oynadık. Berabere kalabilir hatta yenebilirdik de. Ancak bireysel hatalar nedeniyle yenildik" dedi. Bu haftadan itibaren artık bireysel hata yapmamak ve oyun istikrarını sağlamak istediklerini kaydeden Korkmaz, "İkisini birlikte doğru şekilde yaparsak hem istediğimiz oyunu oynarız, hem de istediğimiz sonuçları alırız. Dolayısıyla, Çaykur Rizespor maçı çok önemli ve inşallah istediğimizi alacağız" diye konuştu.
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