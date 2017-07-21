İstediği para dudak uçuklattı, apar topar masadan kalktılar

TRABZONSPOR'UN kadrosuna katmayı çok istediği Milan'ın 10 numarası Sosa ile yapılan ilk görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

"4 MİLYON EURO'DAN AŞAĞIYA GELMEM"

Oyuncunun Milan'dan kazandığı yüksek rakamların farkında olan yönetimin yaptığı teklife Sosa, "Yıllık 4 milyon Euro'dan aşağı bir rakama gelmem imkansız" cevabını verdi.

Bu rakamlara çıkmayı düşünmeyen yönetim ise, "Önerebileceğimiz en yüksek rakam 2 milyon Euro" diyerek beklemeye çekildi.

KULÜP BAŞKA İSİMLERE YÖNELDİ

Bordo-mavili yönetim bunun üzerine alternatif isimlere yönelirken, oyuncunun geri dönüş yapması durumunda görüşmelerin yeniden başlayabileceği ifade edildi.