İşte Ziraat Kupası'nda ilk finalist takım

ZİRAAT Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Akhisarspor, yarı final rövanş maçında, Manisa'da ağırladığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek adını bir kez daha finale yazdırdı.



Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Akigolar'a turu getiren golü 37. dakikada Cikalleshi attı.



Ege temsilcisinin finaldeki rakibi, Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor eşleşmesinden zaferle ayrılan takım olacak.



Maçtan önemli anlar:



Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Akhisarspor ile Ümraniyespor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



21. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Bilal Kısa'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Barbosa'ya aktardı. Barbosa'nın şutunda, top az farkla auta gitti.



28. dakikada Akhisarspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Bilal Kısa'nın şutunda kaleci Burak Öğür golü önledi.



36. dakikada Akhisarspor, öne geçti. Yeşil-siyahlı ekibin kullandığı köşe vuruşunda Ümraniyespor savunmasının uzaklaştırdığı topu önünde bulan Bilal Kısa'nın ceza sahası yayı gerisinden şutu Cikalleshi'ye pas oldu. Altıpas önünde topu alan Cikalleshi'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



Akhisarspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Lopes, Kadir, Sissoko, Zeki, Bilal, Barbosa, Regattin, Cikalleshi.



Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Tarık, Muhammet, Yasir, Recep, Serkan, Timur Leandrinho, Bahadır, Atabey.

