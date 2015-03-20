İşte UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek finalistleri

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan üçüncü tur rövanş maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Belçika'da oynanan ilk karşılaşmada rakibine 2-1 yenilen tek Türk temsilcisi Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan rövanş maçında da rakibine 3-1 mağlup olarak, kupaya veda etti. Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta ise Fiorentina, 1-1'in rövanşında Roma'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Kariyerinde uluslararası alanda 100. maçına çıkan Çakır, 6. dakikada Fiorentina lehine bir penaltı, 88. dakikada Romalı futbolcu Adem Ljajic'e ikinci sarıdan kırmızı kart verdi.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü turunda oynanan maçlar ve çeyrek finale yükselen takımlar şöyle:

Beşiktaş: 1 - Club Brugge: 3 (İlk maç: 1-2) (Club Brugge çeyrek finalde)

Dinamo Moskova: 0 - Napoli 0 (İlk maç: 1-3) (Napoli çeyrek finalde)

Dinamo Kiev: 5 - Everton: 2 (İlk maç: 1-2) (Dinamo Kiev çeyrek finalde)

Roma: 0 - Fiorentina: 3 (İlk maç: 1-1) (Fiorentina çeyrek finalde)

Ajax: 2 - Dinpro: 1 (İlk maç: 0-1) (Dnipro çeyrek finalde)

Torino: 1 - Zenit: 0 (İlk maç: 0-2) (Zenit çeyrek finalde)

Inter: 1 - Wolfsburg: 2 (İlk maç: 1-3) (Wolfsburg çeyrek finalde)