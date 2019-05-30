İşte UEFA Avrupa Ligi finalinde şampiyon

AZERBAYCAN Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve iki İngiliz devi Chelsea ile Arsenal'i karşı karşıya getiren zorlu karşılaşma kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. İlk yarıda karşılıklı ataklarla tehlikeli pozisyonlara giren iki takım, istediği golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. İkinci yarıya hızlı başkayan Chelsea, 49'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Emerson'un ortasında penaltı noktası üzerinde bulunan Olivier Giroud'nun kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Chelsea, 60'ıncı dakikada yine sol kanattan Hazard'ın ceza sahası içine çıkardığı topta Pedro'nun gelişine vuruşluyla durumu 2-0'a getirdi. 2-0 sonrası iyice oyundan kopan Arsenal, 64'üncü dakikada Giroud'nun yerde kalmasıyla gelen penaltı kararı sonrası yıkıldı. 65'inci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Eden Hazard, durumu 3-0'a getirdi.



CHELSEA, RAKİBİNİN UMUTLANMASINA İZİN VERMEDİ



Arsenal 69'uncu dakikada gelen golle umutlandı. Iwobi, savunmadan seken topa ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutla durumu 3-1'e getirse de çıkarken kaptırdığı top sonrası 72'nci dakikada tekrar 4-1 geriye düştü. Sol çaprazda topu süren Hazard, pasını ceza sahası içinde boş durumda bulunan Hazard'a çıkardı ve Belçikalı yıldız, rahat bir vuruşla durumu 4-1 yaptı.



Mücadelede başka gol olmadı ve Chelsea, UEFA Avrupa Ligi kupasını ikinci kez müzesine götürmeyi başardı. Chelsea, 2012 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmış, ardından bir sonraki sezon da UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmüştü.