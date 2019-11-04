İşte Süper Lig'de son puan durumu! Alanyaspor...

ZİRVE yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de gecenin en önemli maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kritik mücadele 1-0 Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe bu mağlubiyetle 17 puanda kaldı. Bu skorun sonucunda ise Alanyaspor, ligin 10. haftasında liderliğini sürdürdü. Öte yandan Sivasspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-0 yendi. Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor karşılaşması ise 2-2 berabere tamamlandı. İşte, Süper Lig 10. hafta puan durumu...

10. HAFTA MAÇLARININ SONUÇLARI

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-0

İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Trabzonspor-Göztepe: 0-1

Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2

Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 0-2

Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0

MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü (4 Kasım Pazartesi)

SÜPER LİG PUAN DURUMU