İşte Skrtel'in kadro dışı olması sebebi

FENERBAHÇE'DE Martin Skrtel ve Jose Fernandao, rahatsızlıklarından dolayı kadroya dahil edilmedi.

Skrtel'in maçtan önce baş dönmesi nedeniyle kendisini iyi hissetmediği, Fernandao'nun da alt adalesinde ağrılarının bulunduğu için kadroya alınmadığı belirtildi.

Kocaman, bu iki ismin yanı sıra uzun süredir sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ve Robin van Persie'yi de Kayserispor karşılaşmasında kullanamadı.

Tecrübeli teknik adam, Aatıf Chahechouhe'yi ise 21 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.