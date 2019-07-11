İşte Quaresma'nın yeni takımı!

Abdullah Avcı'nın gelmesi sonrasında takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Beşiktaş'ın Portekizli yıldız oyuncusu Quaresma için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

İşte Quaresma'nın yeni takımı!
banner404

BEŞİKTAŞ'IN 35 yaşındaki yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın siyah - beyazlı takımdan bedelsiz olarak ayrılacağı iddia edildi. Eski FIFA menajeri John Harriott, 35 yaşındaki yıldız isminin Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'e imza atacağını yazdı. John Harriott'ın kendisine ait twitter hesabından yazmış olduğu haberde, "Wolverhampton, Quaresma'yı Beşiktaş'tan bedelsiz olarak transfer etmeye çok yakın. Oyuncu bir yıllık sözleşmeye imza atacak. Wolves için çok büyük bir iş" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İBB Meclisi'nde "HDP" gerginliği!...
İBB Meclisi'nde "HDP" gerginliği!...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472