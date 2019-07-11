İşte Quaresma'nın yeni takımı!

BEŞİKTAŞ'IN 35 yaşındaki yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın siyah - beyazlı takımdan bedelsiz olarak ayrılacağı iddia edildi. Eski FIFA menajeri John Harriott, 35 yaşındaki yıldız isminin Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'e imza atacağını yazdı. John Harriott'ın kendisine ait twitter hesabından yazmış olduğu haberde, "Wolverhampton, Quaresma'yı Beşiktaş'tan bedelsiz olarak transfer etmeye çok yakın. Oyuncu bir yıllık sözleşmeye imza atacak. Wolves için çok büyük bir iş" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.