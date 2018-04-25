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İşte olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için TFF'nin kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını açıkladı. Maç, 57'nci dakikadan itibaren 3 Mayıs Perşembe günü seyircisiz olarak devam edecek

İşte olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için TFF'nin kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını açıkladı. Maç, 57'nci dakikadan itibaren 3 Mayıs Perşembe günü seyircisiz olarak devam edecek

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:37
İşte olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için TFF'nin kararı
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda, Ziraat Türkiye Kupası’nda olaylar çıkan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile ilgili kararını verdi.

TFF Yönetim Kurulu, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi.

Karşılaşma 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti.

Maçın hangi gün ve hangi saat oynanacağı henüz netlik kazanmış değil.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başına isabet edilen nesne nedeniyle yaralanmıştı.

Yaşanan olaylar nedeniyle hakem, derbiyi 57'nci dakikada tatil etmişti.

Olaylı derbi ile yürütülen soruşturma kapsamında Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuZiraat Türkiye KupasıFenerbahçeBeşiktaş
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