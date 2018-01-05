Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Diş eti çekilmesi nasıl önlenir?
Diş eti çekilmesi nasıl önlenir?
Patates ve limon ile siyah nokta ve sivilcelerden kurtulun!
Leke ve sivilcelerin baş düşmanı!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 6 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları-5 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

İşte Menez'in yeni takımı!

Meksika Birinci Futbol Ligi takımlarından Club America, Antalyaspor'da forma giyen Jeremy Menez ile anlaştıklarını duyurdu

İşte Menez'in yeni takımı!

Meksika Birinci Futbol Ligi takımlarından Club America, Antalyaspor'da forma giyen Jeremy Menez ile anlaştıklarını duyurdu

05 Ocak 2018 Cuma 19:32
İşte Menez'in yeni takımı!
banner404

TRANSFER haberini internet sitesinden açıklayan Club America, 30  yaşındaki Fransız futbolcuya sosyal paylaşım ağı Twitter'dan "hoş geldin" mesajı  gönderdi.
 
Menez ise bu mesaja sosyal medya hesabından, "Meksika'nın en büyük  takımın bir parçası olmaktan mutlu ve gururluyum. Forma için her şeyimi  vereceğim. Çok yakında görüşmek üzere." karşılığını verdi.
 
Antalyaspor'un yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Menez,  kariyerinde Sochaux, Monaco, Roma, Paris Saint-Germain, Milan ve Bordeaux  takımlarında forma giymişti.
 
Paris Saint-Germain ile iki kez lig şampiyonluğu yaşayan Fransız  futbolcu, Antalyaspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkarken, toplam  310 dakika sahada kaldı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MENEZClub AmericaAntalyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş SJ transferi açıkladı
Beşiktaş SJ transferi açıkladı
Barış Başdaş Alanyaspor'a imzayı attı
Barış Başdaş Alanyaspor'a imzayı attı
Sneijder transferi resmen açıklandı
Sneijder transferi resmen açıklandı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim