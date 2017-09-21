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İşte Kocaman’ın derbi planı…

Dirar’ın yokluğunda Giuliano’yu sağ kanada kaydıracak Kocaman, Alper’i orta alana çekecek. Brezilyalı, Janssen’e yakın oynayarak ataklar esnasında forveti ikileyecek

İşte Kocaman’ın derbi planı…

Dirar’ın yokluğunda Giuliano’yu sağ kanada kaydıracak Kocaman, Alper’i orta alana çekecek. Brezilyalı, Janssen’e yakın oynayarak ataklar esnasında forveti ikileyecek

21 Eylül 2017 Perşembe 10:19
İşte Kocaman’ın derbi planı…
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BEŞİKTAŞ derbisine sezonun kırılma maçı gözüyle bakan Fenerbahçe cephesi taktik analizlere gömüldü.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Nabil Dirar'ın sakatlığını yenibir planla aşmak istiyor. Dirar'ı, sisteminde özel bir yere koyan Kocaman, bu boşluğu Giuliano ile doldurmaya yakın. Buna göre, Giuliano'nun sağ kanada Dirar'ın yerine monte edilmesi ve Alper Potuk'un da orta sahaya çekilmesi olası.

Böylece hem orta alanın direnci artacak hem de sağ kanatta hücum etkinliği üst seviyeye çıkacak.

B PLANI ISLA-ŞENER İKİLİSİ

Daha önceki takımlarında sağ kanatta sık sık forma giyen Giuliano'dan ikinci forvet performansı bekleniyor. Derbide tek santrfor olması planlanan Vincent Janssen'e, Giuliano hücumlar esnasında yapacağı bindirmelerle yardım edecek.

Sambacı, Janssen'e yakın oynayarak ataklar sırasında bir anlamda ikinci forvet olacak. Bir diğer alternatif de Alper Potuk'un yedek tutulup, sağ kanadı önde İsla, arkada Şener şeklinde kurmak.

Ancak bu dizilişte hücum etkinliğinin azalması Kocaman'ı düşündürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aykut KocamanDerbiPlan
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