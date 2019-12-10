İşte G.Saray'ın PSG kadrosu! 3 iyi, 3 de kötü haber

ŞAMPİYONLAR Ligi A Grubu'ndaki son maçında PSG ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Fransa kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Radamel Falcao, Marino Lemina ve Şener Özbayraklı kamp kadrosunda yer alırken, sakatlıkları devam eden Sofiane Feghouli, Adem Büyük ve Ryan Babel Fransa'ya götürülmedi. Galatasaray'ın PSG kadrosunda şu isimler yer aldı; Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.