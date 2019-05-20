İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

SPOR Toto Süper Lig'in 33. haftasında zirve yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Galatasaray, 22. şampiyonluğuna ulaştı.
Avrupa'nın dev ligleri İspanya, İngiltere, Almanya'da grup aşamasında organizasyona katılacak ekipler netleşti. 12 takımın 11'i Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alırken sadece Leipzig'in, temsilcimiz ile aynı torbada olması muhtemel duruyor.
İşte Galatasaray'ın olası rakipleri
1. torba
2019 Şampiyonlar Ligi Şampiyonu (Liverpool veya Tottenham)
2019 Avrupa Ligi Şampiyonu (Chelsea veya Arsenal)
Barcelona
Manchester City
Juventus
Bayern Münih
PSG
Zenit
1. veya 2. torba
Liverpool
Chelsea
Tottenham
2. Torba
Real Madrid
Arsenal (Avrupa Ligi finalini kazanırsa)
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli
Shakhtar Donetsk
2. veya 3. torba
Benfica
3. Torba
Lyon: 61.500 (EL finalini Chelsea kazanırsa)
Bayer Leverkusen: 61.00
RB Salzburg: 54.500
Valencia: 37.00
3. veya 4. torba
Genk
Galatasaray
RB Leipzig
4. Torba
Lille