İşte Fatih Tekke'nin yeni adresi

TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor, Sait Karafırtınalar’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu sezon sonuna kadar eski milli futbolcu Fatih Tekke’ye teslim etti. Kulüp kararı resmi internet sitesinden ve sosyal medya kanallarından duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Grandmedical Manisasporumuzda yeni teknik direktörümüz Fatih Tekke oldu. Tekke, bugün 19 Mayıs Stadyumu Kulüp Yönetim Merkezi'nde, Başkanımız Abdullah Mergen, İkinci Başkanımız Hakkı Övünç, Basın Sözcümüz Serkan Özşen ve yönetim kurulu üyemiz Reşat Oğuz Ege ile bir araya gelerek kulübümüz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin imza töreninin tarihi ve yeri önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.”