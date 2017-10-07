İşte Fatih Tekke'nin yeni adresi

TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor, Sait Karafırtınalar’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu sezon sonuna kadar eski milli futbolcu Fatih Tekke’ye teslim etti. Kulüp kararı resmi internet sitesinden ve sosyal medya kanallarından duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Grandmedical Manisasporumuzda yeni teknik direktörümüz Fatih Tekke oldu. Tekke, bugün 19 Mayıs Stadyumu Kulüp Yönetim Merkezi'nde, Başkanımız Abdullah Mergen, İkinci Başkanımız Hakkı Övünç, Basın Sözcümüz Serkan Özşen ve yönetim kurulu üyemiz Reşat Oğuz Ege ile bir araya gelerek kulübümüz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin imza töreninin tarihi ve yeri önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.”
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.