İşte EURO 2024 oylamasında Türkiye'ye oy veren ülkeler!

UEFA'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasını Almanya'ya vermesinin ardından Alman basını hangi ülke delegelerinin Almanya'ya, hangi ülke delegelerinin Türkiye'ye oy verdiğini açıkladı. İşte Alman basınına göre o ülkeler
TÜRKİYE'YE OY VERENLER
MICHAEL VAN PRAAG (HOLLANDA)
SANDOR CSANYI (MACARİSTAN)
JUAN LUIS LARREA (İSPANYA)
BORISLAV MIHAYLOV (BULGARİSTAN)
ALMANYA'YA OY VERENLER
IVAN GAZIDIS (İNGİLTERE)
PETER GILLERON (İSVİÇRE)
MICHELE UVA (İTALYA)
KARL ERIK NILSSON (İSVEÇ)
DAVID GIL (İNGİLTERE)
FLORENCE HARDOUIN (FRANSA)
ZBIGNIEW BONIEK (POLONYA)
DAVOR SUKER (HIRVATİSTAN)
JOHN DELANEY (İRLANDA)
GRIGORY SURKIS (UKRAYNA)
ANDREA AGNELLI (İTALYA)
FERNANDO GOMES (PORTEKİZ)