İşte Cenk Tosun'un yeni adresi!

BEŞİKTAŞ'IN Ocak transferinde kadrosuna katmayı istediği eski yıldızı, kendisine Avrupa'da kulüp arıyor. ABD'de yayım yapan dünyaca ünlü spor portalı Bleacher Report'un Londra muhabiri Dean Jones, Cenk'in menajerlerinin kulüp aradığını yazdı. Jones, eski kimliğini arayan Cenk için İtalya Serie A'nın iyi bir seçenek olarak görüldüğünü kaydetti.

22,5 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Cenk Tosun, 2018 yılında 22,5 milyon euro bedelle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu. Milli golcü Everton'da ilk senesinde toplam 29 resmi maça çıkmış 4 gol atıp, 3 asist yapmıştı.