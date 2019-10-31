İşte Cenk Tosun'un yeni adresi!
Yıldız golcü Cenk Tosun Everton'da bu sezon 2 maçta sadece 51 dakika forma giydi ve 1 asist yaptı. Takımdan ayrılmasına kesin olarak bakılan Tosun'un İtalya Serie A'ya gitmesi bekleniyor.
SPOR 30.10.2019, 11:16
BEŞİKTAŞ'IN Ocak transferinde kadrosuna katmayı istediği eski yıldızı, kendisine Avrupa'da kulüp arıyor. ABD'de yayım yapan dünyaca ünlü spor portalı Bleacher Report'un Londra muhabiri Dean Jones, Cenk'in menajerlerinin kulüp aradığını yazdı. Jones, eski kimliğini arayan Cenk için İtalya Serie A'nın iyi bir seçenek olarak görüldüğünü kaydetti.
22,5 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Cenk Tosun, 2018 yılında 22,5 milyon euro bedelle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu. Milli golcü Everton'da ilk senesinde toplam 29 resmi maça çıkmış 4 gol atıp, 3 asist yapmıştı.
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