İşte Benfica'nın Galatasaray maçı kadrosu

Temsilcimiz Galatasaray'ın perşembe günü Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında ağırlayacağı Benfica'nın kadrosu belli oldu. 20 kişilik kafileye as futbolcular Grimaldo, Pizzi ve Jonas alınmadı

İşte Benfica'nın Galatasaray maçı kadrosu
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TEMSİLCİMİZ Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, İstanbul'a as kadrosundan önemli isimleri getirmiyor... 

Benfica, Türk Telekom Stadı'nda 14 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak karşılaşma için İstanbul'a gelecek 20 kişilik kadroyu açıkladı. Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage; Jonas, Pizzi, Grimaldo, Fejsa, Jardel, Conti ve Ebuehi'yi Galatasaray'la oynayacakları ilk maçın kadrosuna almadı.

BENFICA'NIN MAÇ KADROSU

Kaleci: Odysseas, Svilar, Zlobin

Defans: Yuri Ribeiro, Ferro, Andre Almeida, Corchia, Ruben Dias

Orta saha: Samaris, Florentino, Gedson, Cervi, Gabriel, Zivkovic, Krovinovic, Salviove Rafa

Forvet: Joao Felix, Jota, Seferovic.

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