İşte Benfica'nın Galatasaray maçı kadrosu

TEMSİLCİMİZ Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, İstanbul'a as kadrosundan önemli isimleri getirmiyor...
Benfica, Türk Telekom Stadı'nda 14 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak karşılaşma için İstanbul'a gelecek 20 kişilik kadroyu açıkladı. Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage; Jonas, Pizzi, Grimaldo, Fejsa, Jardel, Conti ve Ebuehi'yi Galatasaray'la oynayacakları ilk maçın kadrosuna almadı.
BENFICA'NIN MAÇ KADROSU
Kaleci: Odysseas, Svilar, Zlobin
Defans: Yuri Ribeiro, Ferro, Andre Almeida, Corchia, Ruben Dias
Orta saha: Samaris, Florentino, Gedson, Cervi, Gabriel, Zivkovic, Krovinovic, Salviove Rafa
Forvet: Joao Felix, Jota, Seferovic.