İşte Barcelona'nın Ianis Hagi planı! Popescu açıkladı

YAZ transfer döneminde adından en çok söz ettiren isimler arasında yer alan Ianis Hagi'yle ilgili gündemi sarsan bir açıklama geldi. 20 yaşındaki Rumen futbolcunun formasını giydiği Viitorul kulübünün başkanı Gheorghe Popescu, Ianis için Barcelona'dan teklif aldıklarını söyledi. Babası Gheorghe Hagi'nin hem sahibi hem de teknik direktörü olduğu Viitorul'da forma giyen Ianis Hagi'nin bu yaz takımdan ayrılacağı duyurulmuştu. Kulübün başkanlığını yapan Gheorghe Popescu ise Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 20 yaşındaki yetenekli futbolcuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İŞTE BARCELONA'NIN HAGI PLANI!

Romanya'da yayın yapan Pro X adlı televizyon kanalına konuşan Popescu, Ianis için Barcelona'dan teklif aldıklarını resmen açıklarken "Onların planı, Ianis'i önce transfer edip ardından başka bir kulübe kiralamak. Bu yüzden bu teklifle ilgilenmiyoruz. Zira Ianis şu an üst düzey bir takımda oynayabilecek seviyeye geldi ve kendisini isteyen pek çok takım var." ifadelerini kullandı. 10 numara mevkiinde forma giyen genç yeteneğin yeni rotasının önümüzdeki haftaya kadar belli olacağını ifade eden Popescu, "Hem babası hem de kendisiyle yaptığım son görüşmede en iyi teklifi değerlendirmeye karar verdik. Spartak Moskova da Ianis ile ciddi bir şekilde ilgileniyor." şeklinde konuştu.

IANIS HAGI KİMDİR?

Dünya futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi 1998 yılında Hagi'nin Türkiye'de olması sebebi ile İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hagi takımı alt yapısında futbol yaşantısına adım atmış ardından babasınında hem sahibi olduğu hemde teknik direktörlük yaptığı FC Viitorul takımına transfer olmuştur. 2016 yılında ise İtalyan takımı Fiorentina'nın renklerine kattığı Ianis Hagi her iki ayağınıda kullanabilmekte ve ofansif orta saha mevkiinde görev yapmaktadır. Bugüne kadar Romanya U17 ve U21'e kadar tüm Milli Takım kategorilerinde forma giymiştir. Chira Hagi isminde bir kardeşi vardır. Baba tarafından aslen Romanya'ya göç eden Makedon asıllı bir ailenin evladıdır.