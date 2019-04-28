İşte Aslan'ın ilk transferi...

ŞAMPİYONLUK yarışında Medipol Başakşehir'le kıyasıya bir yarış içinde bulunan Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor.



Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı takımın, Akhisarspor'un kalecisi Fatih Öztürk'le anlaşma sağladığı iddia edildi.



Gelecek sezon kadroda birçok değişikliğie imza atmak isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim transfere kaleden başladı.



Sarı kırmızılıların Akhisarspor'un tecrübeli file bekçisi Fatih Öztürk ile her konuda anlaşma sağladığı ve 32 yaşındaki kalecinin gelecek sezon Galatasaray forması giyeceği kaydedildi.



Bu sezon Akhisarspor forması ile 26 karşılaşmada 2,370 dakika süre alan Fatih Öztürk kalesinde toplamda 41 gol gördü. Tecrübeli file bekçinin Akhisarspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.