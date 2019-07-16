İşte Antalyaspor'un rakipleri

AVUSTURYA'DA gerçekleştirilen kura çekimine, Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakin İrban katıldı. Parkenin Akrepleri, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupalarındaki ilk maçını 31 Ağustos ya da 1 Eylül 2019 tarihinde Romanya'nın HC Dobrogea Sud Constanta takımı ile Antalya'da oynayacak. İki takım, rövanşta ise 7 veya 8 Eylül 2019 tarihinde Romanya'da karşı karşıya gelecek.



CIP Travel Antalyaspor'un EHF Kupası 1. Turunu geçmesi halinde 2'nci turda Macaristan'ın Csurgoi KK takımı ile karşı karşıya gelecek. Bu turda ilk maçlar 5 veya 6 Ekim'de Antalya'da, rövanş maçı ise 12 veya 13 Ekim tarihinde Macaristan'da oynanacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 23:05