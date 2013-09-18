İşte Alanyaspor'un yeni tesisleri

ALANYASPOR Tesisleri'nin tamamlanmasının ardından Zimbitlik'te çok güzel görüntüler ortaya çıktı. İç ve dış mekanı tamamen yenilenen tesisler çok yıldızlı otel düzeyine geldi. Tesislerde tüm odalar baştan sona yenilendi, inşaat malzemelerinin tamamı, mobilyalar ve mefruşatın tamamı değiştirildi. Yönetim kurulu toplantı salonu, başkan odası, futbolcuların soyunma odaları baştan sona yenilendi.

Tesisler ve Yatırımlar Komitesi Başkanı Dilaver Çekiç, "Tesisin büyük bölümü yönetim kurulu üyelerinin katkıları ile yapıldı. Mefruşat, fayans, lavabo gibi bazı konularda ise bir kaç işadamımızdan destek gördük. Önümüzdeki süreçte yapacağımız açılışta bu isimleri davet ederek kendilerine bir kez daha teşekkür edeceğiz. Tesisin yapımı sürecinde, yaklaşık 2 ay boyunca kulüpten hiç ayrılmayan yönetim kurulu üyemiz Turan Görgün'e de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.