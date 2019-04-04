İşte Alanyaspor-Bursaspor maçının hakemi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de haftanın maçlarını yönecek hakemleri açıkladı. Aytemiz Alanyaspor ile Bursaspor arasında oynanacak olan mücadeleye ise FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler'i atadı. Bu sezon Süper Lig'de 17, Türkiye Kupası'nda 1, UEFA Uluslar Ligi'nde 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maç yöneten genç hakem, Avrupa u21 Şampiyonası ve Euro 2020 Elemelerinde de 1'er maç yönetti. Halil Umut Meler, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un ise bugüne kadar 10 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı.

Aytemiz Alanyaspor ile Bursaspor arasında oynanacak bu kritik mücadelede Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.