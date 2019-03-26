İşte Alanya Belediyespor'un rakipleri

ALANYA Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 6-7-8 Nisan'da yapılacak Play-Off maçlarının hazırlıklarına başladı.

Kayseri'de yapılacak olan Play-Off maçları, A ve B grubunda toplamda 8 takımın 2 grup halinde katılımıyla tek devreli lig usulü şeklinde yapılacak.

Play-Off müsabakalarında Alanya Belediyespor'un rakipleri Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sorgun Belediyesi ve Akkuş Belediyesi olacak.

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, Alanya Belediyespor'un mevcut şartlara rağmen yarı finale çıkmasının çok büyük bir başarı olduğunu söyleyerek "Temsilcimiz Akdeniz ve Antalya'daki üst ligde bulunan tek takım. Bu başarının yarı final müsabakalarında da devam edeceğine inanıyorum. Bizlere bu gururu yaşatan antrenörümüz Ünsal Kırıcı'ya, yardımcı antrenörlerimize, oyuncularımıza, yönetim kurulumuza ve maçlara gelerek destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.