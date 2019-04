İstanbul Gençlergücü galibiyetle başladı

MAÇIN ikinci yarısında her iki takımda orta sahada kıran kırana mücadele örneği gösterdiler. Dakika 53 de deplasman takımı İstanbul Gençlergücü Spor takımı kazanılan frikik de topun başına geçen takım kaptanı Furkan Polat’ın vuruşunda kalecinin sektirdiği topu iyi takip eden Yavuz Genç düzgün ve sert vuruşuyla maçı 2-1 yaptı. Maçta her iki takımda pozisyonları oldu. 60’ıncı dakika da İstanbul Gençlergücü Spor yakaladığı kontra atakta Furkan Polat’ın araya attığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Yavuz Genç kendisinin 2 takımının 3 üncü golünü atarak takımını deplasmanda rahatlattı. Dakikalar 67’yi gösterirken Örnektepe Spor Kulübü savunmasının yaptığı hatayı iyi değerlendiren Yusuf Bilge İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü’nü deplasmanda 4-1 öne geçirdi. Ev sahibi takım Örnektepe Spor Kulübü yakaladığı gol pozisyonları değerlendiremedi ve dakikalar 75 gösterdiğinde ev sahibi takım Örnektepe Spor savunma ve kalecinin yaptığı hatayı iyi takip eden Abülkadir Ceylan'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu ve skoru 4-2 yaptı. Maçın son dakikalarında her iki tarafta yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve maç 4-2 deplasman takımı İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü’nün galibiyetiyle bitti ve U/19 2'inci Ligi 18 grup ilk maçı İstanbul Gençlergücü Spor lige 3 puanla başladı. Alanya ve Alanyaspor dostu, İstanbul Gençler Gücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı takımı başarılarından dolayı tebrik etti.





Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 14:44