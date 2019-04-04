İstanbul Gençlergücü galibiyetle başladı

Örnektepe Spor İstanbul Gençlergücü spor maçına hızlı başladı ve ilk dakikalarda ev sahibi takım maça ağırlığını koydu. Dakika 10 da kullanılan korner atışında seken topu iyi takip eden Ali İhsan Öztürk kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. İstanbul Gençlergücü Spor dakika 20 de takım kaptanı Furkan Polat’ının uzaktan düzgün ve sert şutunda savunmadan seken top ağlarla buluştu. Deplasman takımı İstanbul Gençlergücü Spor skoru takım kaptanıyla 1-1 yaptı. Her iki takımda yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve maçta ilk yarı 1-1 sona erdi

İstanbul Gençlergücü galibiyetle başladı
banner404

MAÇIN ikinci yarısında her iki takımda orta sahada kıran kırana mücadele örneği gösterdiler. Dakika 53 de deplasman takımı İstanbul Gençlergücü Spor takımı kazanılan frikik de topun başına geçen takım kaptanı Furkan Polat’ın vuruşunda kalecinin sektirdiği topu iyi takip eden Yavuz Genç düzgün ve sert vuruşuyla maçı 2-1 yaptı. Maçta her iki takımda pozisyonları oldu. 60’ıncı dakika da İstanbul Gençlergücü Spor yakaladığı kontra atakta Furkan Polat’ın araya attığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Yavuz Genç kendisinin 2 takımının 3 üncü golünü atarak takımını deplasmanda rahatlattı. Dakikalar 67’yi gösterirken Örnektepe Spor Kulübü savunmasının yaptığı hatayı iyi değerlendiren Yusuf Bilge İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü’nü deplasmanda 4-1 öne geçirdi. Ev sahibi takım Örnektepe Spor Kulübü yakaladığı gol pozisyonları değerlendiremedi ve dakikalar 75 gösterdiğinde ev sahibi takım Örnektepe Spor savunma ve kalecinin yaptığı hatayı iyi takip eden Abülkadir Ceylan'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu ve skoru 4-2 yaptı. Maçın son dakikalarında her iki tarafta yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve maç 4-2 deplasman takımı İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü’nün galibiyetiyle bitti ve U/19 2'inci Ligi 18 grup ilk maçı İstanbul Gençlergücü Spor lige 3 puanla başladı. Alanya ve Alanyaspor dostu, İstanbul Gençler Gücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı takımı başarılarından dolayı tebrik etti.


 

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 14:44
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya'daki Rusları Çetinkaya'dan dinlediler
Alanya'daki Rusları Çetinkaya'dan dinlediler
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472