İstanbul Gençlergücü Deplasmanda farklı kazandı

DEPLASMAN Takımı İstanbul Gençlergücü Spor Maça Hızlı Başladı. Dakika 7 de Yavuz Genç Sağ Çizgiden Yaptığı Sert ve Düzgün Vuruşunda Takımını 1-0 Öne Geçirdi. Dakika 12 de Takım Kaptanı Furkan Polatın Atıgı Gole İstanbul Gençlergücü Spor Deplasmanda 2-0 Öne Geçti. Ev Sahibi Takım Bakırköy Aslan Spor Dakika 35 De Halil İbrahim Ersoy'un Ceza Sahası Önünde Yaptığı Vuruşunda Skoru 2-1 Yaptı ve İlk Yarı 2-1 Deplasman Takımı İstanbul Gençlergücü Spor Takımının Üstünlüğüyle Sona Erdi.

İkinci Yarıya Hızlı Başlayan Deplasman Takımı İstanbul Gençlergücü Spor Dakika 47 De Takım Kaptanı Furkan Polatın Sol Çarprazdan Kulandıgı Serbest Vuruşunda Skoru 3-1 Yaptı. Dakika 59 Da Furkan Polatın Yaptıgı Ortaya İyi Takip Eden Yavuz Genç Güzel Kafa Vuruşuyla Takımını Deplasmanda 4-1 Öne Geçirdi. Dakikalar 63 Gösterdiginde Yavuz Genç Kendisinin 3 Takımının 5'inci Golünü Atarak Maçta Yıldızlaştı Bakırköy Deplasmanında Takımını 5-1 öne Geçirdi Dakikalar 65 de Ceza Sahası Önünde Kazandığı Topla Kaleciyle Karşı Karşıya Kalan Mücahit Calgam Köşeye Yaptığı Düzgün Vuruşla Skoru 6-1 Yaptı. Maçta Dakikalar 75 Gösterdiginde Yusuf Bilge'nin Yaptığı Baskıda Savunmanın Yaptıgı Hatayı iyi Değerlendirdi ve Skoru 7-1 Yaptı Maçta Her iki Takım Da Kalan Dakikalarda Yakaladığı Gol Pozisyonlarını Degerlendiremedi ve Maç 7-1 Deplasman Takımı İstanbul Gençlergücü Sporun Üstünlüğüyle Sona Erdi.

U/19 B. Ligi 18 Grup Maçı

Bakırköy Aslan Spor İstanbul Gençlergücü Spor Maçı Bakırköy Belediye Stadında Oynandı Deplasman Takımı İstanbul Gençlergücü Spor Maçı 7-1 Kazandı ve Şampiyonluk Yolunda Çok Değerli 3 Puan Alarak Yoluna Devam Etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2019, 17:02