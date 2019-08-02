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İstanbul'daki tarihi Liverpool-Chelsea finalini kadın hakem yönetecek

İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesini, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

SPOR 02.08.2019, 15:24 Toygar Dim
İstanbul'daki tarihi Liverpool-Chelsea finalini kadın hakem yönetecek
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UEFA'DAN yapılan açıklamada, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasının sahibi Chelsea arasında Vodafone Park'ta 14 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Süper Kupa maçında, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın düdük çalacağı belirtildi. 

Geçen ay ABD ile Hollanda arasında oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalini yöneten 35 yaşındaki Frappart, UEFA'nın erkekler kategorisindeki önemli bir turnuvada görev alan ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. 

Geçen sezon Amiens ile Strasbourg arasındaki mücadelede görev alarak Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) maça çıkan ilk kadın hakem unvanının da sahibi Frappart'ın yardımcılığını ise Fransız Manuela Nicolosi ile İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal üstlenecek. 

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise İstanbul'daki mücadelede dördüncü hakem görevini üstlenecek. 

#Stephanie #frappart #Liverpool #chelsea #süper #kupa #cüneyt #çakır
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